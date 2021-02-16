В селе под Нижним Тагилом выявили «чёрного» лесоруба

30-летний ранее не судимый житель села Петрокаменского подозревается в незаконной вырубке леса. В январе этого года представитель Нижнетагильского лесничества обратился в отделение полиции № 1 с заявлением о том, что в районе совхоза «Шумихинский» Петрокаменского участкового лесничества произведена незаконная рубка.

«Подозреваемый изначально осуществлял вырубку леса по приобретённой лицензии. Когда срок лицензии закончился, мужчина посчитал, что может продолжать заниматься вырубкой леса и дальше, поэтому не остановился и продолжал свою деятельность уже незаконно. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли у подозреваемого мужчины три бензопилы», — сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сейчас подозреваемому мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб составил порядка 170 тысяч рублей, а потеря лесного массива — более 20 кубических метров.

Мужчина признался, что незаконно занимался рубкой лесных насаждений и готов возместить сумму причинённого им материального ущерба. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием и написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.