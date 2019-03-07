В селе под Нижним Тагилом во время пожара погибла двухлетняя девочка

Во время пожара в деревянном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа погибла двухлетняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в четырёхквартирном доме на улице Рябиновой поступило в 09:41 7 марта. Пожарные прибыли на место через 3 минуты, но к тому времени дом и постройки во дворе уже были охвачены огнём. Тушить пожар было сложно из-за отсутствия источников воды вблизи, её подвозили из реки за километр от пожара. Возгорание удалось потушить только через полтора часа.

По предварительным данным, когда начался пожар, в доме находились четыре человека: отец с двумя детьми и сестра его жены, которые спали. Женщине с трёхлетним мальчиком удалось спастись. Отец ребёнка, который пытался найти дочь, госпитализирован с ожогами в Нижний Тагил.

После пожара дом восстановлению не подлежит. В нём жили две семьи, сейчас они временно разместились у родственников. Причину пожара устанавливают дознаватели.