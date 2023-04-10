В селе под Нижним Тагилом в частном доме заживо сгорел мужчина

В минувшую пятницу, 7 апреля, в селе Петрокаменском заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла в 09:19 в частном жилом доме на улице Комсомольской. Огонь распространился на площади 84 кв. м, 2-й этаж выгорел полностью, остались только стены, а также обгорел пристрой к бане, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО.

«Дома находились муж с женой пожилого возраста, топили печь. До момента пожара каждый занимался своими делами, после топки печи муж лёг отдыхать, его супруга пошла в баню заниматься хозяйственными делами. Когда хозяйка вышла из бани, то увидела, что с веранды идёт дым. Пошла в дом, после открытия двери дома дым усилился. Она начала звать супруга, но ответа от него не получила», — рассказали в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.

Труп мужчины нашли пожарные при разборке сгоревших конструкций. Предположительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрическом щитке.

Ущерб устанавливается.