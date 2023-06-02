В селе под Нижним Тагилом сгорело 4 дома 

1 июня в селе Новопаньшино под Нижним Тагилом в крупном пожаре сгорело четыре частных дома и надворные постройки общей площадью 445 кв. метров, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО.

В тушении участвовали шесть пожарных расчётов и 20 человек личного состава дежурных караулов, а также местные жители и добровольная пожарная дружина села. Два из четырёх сгоревших домов не эксплуатировались. По предварительным данным, пожар начался с бани на одном из участков. Предполагаемая причина возгорания — неправильное устройство печи и дымохода. Пострадавших нет, жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу. Ущерб от огня устанавливается.