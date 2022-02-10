В селе под Нижним Тагилом сгорели три автомобиля и дом

Накануне в селе Краснополье произошёл крупный пожар. В момент происшествия в доме находилось три человека. Мужчина, его дочь и внук успели эвакуироваться, но имущество спасти не удалось. В результате пожара сгорели дом, два грузовых автомобиля и одна легковая машина, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре по улице Красногвардейская поступило на пульт 9 февраля в 6:21. Площадь пожара составила 126 кв. м. В тушении были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная охрана села Краснополье.

«Утром мужчина растопил печь, которая была установлена в подвале. Через час почувствовал запах гари, пошёл выяснять, что случилось и обнаружил, что из под пола идёт дым. Он разбудил дочь и внука. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Сообщение о происшествии в пожарно-спасательную службу поступило от очевидца», — рассказали подробности в отделе надзорной деятельности.

По предварительным данным, к возникновению пожара привело неправильное устройство печи и дымохода. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.