В селе под Нижним Тагилом пьяный мужчина ударил полицейского. Теперь его ждёт суд

Жителя села Петрокаменского под Нижним Тагилом будут судить за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района, вечером 11 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного ОП № 1, находясь при исполнении, зашёл в один из местных магазинов. В торговом зале находился пьяный мужчина, который выражался матом и нарушал общественный порядок. Полицейский потребовал от хулигана прекратить дебош, но сельчанин решил убежать от полицейского, перед этим пнув его по ноге.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Свою вину мужчина полностью признал.