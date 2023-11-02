В селе под Нижним Тагилом прокуратура оштрафовала директора школы за незаконное трудоустройство бывшего сотрудника полиции

В пригороде Нижнего Тагила директор одной из школ был оштрафован прокуратурой на 20 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, наложение штрафа связано с нарушением статьи 19.29 КоАП, а именно с незаконным наймом на работу бывшего государственного и муниципального служащего.

Правонарушение в ходе проверки обнаружили сотрудники прокуратуры. АН «Между строк» удалось выяснить, что правонарушителем оказалась директор МБОУ СОШ № 1 села Петрокаменское. Сотрудник, который был нанят, ранее работал инспектором направления по исполнению административного законодательства ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Прокуратура через суд обязала устранить нарушение и наложила на директора штраф. Решение не вступило в законную силу.