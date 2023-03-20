В селе под Нижним Тагилом 11-летний мальчик на самодельном мопеде с двигателем от бензопилы попал в ДТП

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила отмечают, что в городе и близлежащих посёлках возросло число ДТП с участием подростков, родители которых сами поощряют детей садиться за руль транспортного средства. Так, в минувшие выходные под Нижним Тагилом 11-летний мальчик на самодельном мопеде с прикреплённым двигателем от бензопилы попал в ДТП. Инцидент произошёл 18 марта в селе Петрокаменском. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, водитель легковушки врезался в несовершеннолетнего ребёнка, ехавшего на необычном средстве передвижения, а после столкновения скрылся с места аварии. Сейчас ведётся розыск водителя и автомобиля.

Госавтоинспекторы выяснили, что ребёнок приехал на выходные к отцу, который в день ДТП отлучился в магазин. Как раз в тот момент мальчик решил покататься на самодельном мопеде и попал в аварию. Во время поездки на пострадавшем не было защитного шлема. Позже ребёнок обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги.

В Госавтоинспекции уточняют, что такие случаи сейчас не редкость. Например, 12 марта этого года в селе Горный Щит, расположенном под Екатеринбургом, автоледи, управляя иномаркой Nissan, столкнулась с питбайком, за рулём которого находился 14-летний подросток. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы бёдер, плеча и грудной клетки. После осмотра он был отпущен домой. Позже в ГИБДД установили, что питбайк ребёнку купили родители, так как планировали заниматься с подростком в детской автошколе. Мальчик попросил их прокатиться на новом транспорте и попал в аварию. Из средств защиты на подростке был мотошлем, а вот мотоэкипировка отсутствовала. Родители тем временем находились дома.

Стражи порядка бьют тревогу и отмечают плачевную статистику фактов ДТП с участием несовершеннолетних. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в апреле 2022 года в посёлке Горноуральском 15-летний подросток, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выехал на автодорогу Екатеринбург — Серов и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии мальчик погиб на месте.

«При установке фактов ДТП было установлено, автомобиль приобрела себе мама пострадавшего. Она обучалась в автошколе на получение права управления транспортным средством. Автомобиль хранился у дедушки, который и научил ездить подростка. Несовершеннолетний передвигался по посёлку на этом автомобиле и в этот день взял ключи от транспортного средства без спроса», — уточнили АН «Между строк» в ГИБДД.

Кроме того, в июле 2022 года 17-летний выпускник гальянской школы попал в ДТП. Мальчик взял квадроцикл в посёлке Горбуново и решил покататься с друзьями. Катаясь по лесополосе, он наехал на препятствие, из-за чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате оба несовершеннолетних получили травмы. Второй пассажир, тоже 17-летний парень, был доставлен в больницу. Водитель на следующий день скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Квадроцикл привёз с работы отец, чтобы его дети катались в летний период.

В августе прошлого года 16-летний подросток берёт автомобиль Hyundai Accent у своих родителей — жителей посёлка Старатель. Подростки едут катаются, употребляют спиртные напитки. В результате выезжают на запрещающий красный сигнал на перекрёстке улиц Октябрьской Революции и Газетной, сталкиваются с каретой скорой помощи. В результате ДТП погибают сам несовершеннолетний водитель, фельдшер скорой, а также 16-летняя девочка и 17-летний мальчик, находящиеся в легковушке. При выяснении обстоятельств стало известно, что ключи хранились в свободном доступе, родители несовершеннолетнего были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Они сами и научили подростка ездить на автомобиле.

«Подобных фактов будет значительно больше, если родители не будут уделять должного внимания воспитанию детей, контролировать досуг несовершеннолетних. Приобретая технику детям и не ограничивая доступ к ней, родители могут столкнуться с ситуацией, когда дети станут участниками аварий», — уточнили в областном ведомстве.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют родителям ограничить доступ подростков к технике, а также к ключам от неё, отложить подарки в виде автомобиля до момента получения подростками прав на вождение. Удостоверения категории А и М, дающие право управления мопедами, скутерами, питбайками, мотоциклами, можно получить при достижении 16-летнего возраста, пройдя обучение в автошколе.