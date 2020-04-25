В селе под Екатеринбургом из магазина украли единственный банкомат (ВИДЕО)

В селе Косулино, расположенном недалеко от Екатеринбурга, утром 25 апреля несколько грабителей за 20 секунд украли банкомат из продуктового магазина. По словам местных жителей, это был единственный банкомат в их посёлке.

«Происшествие, о котором идёт речь, было зафиксировано сегодня в 6:20 утра. В дежурную часть отдела полиции № 29 ОВД Заречного поступил тревожный сигнал от представителей магазина, расположенного в посёлке Косулино на улице Урожайной. Оперуполномоченные установили, что кража была совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Банкомат злоумышленники увезли в неизвестном направлении, вместе с хранившимися в нём денежными средствами. Точная сумма ущерба, причинённая его владельцам, сейчас устанавливается», — рассказал Е1.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что позже банкомат со следами вскрытия обнаружил один из местных жителей в лесопарковой зоне близ села. Мужчина сразу сообщил о своей находке в полицию.