В Саратовской области школьник напал с топором на 12-летнюю ученицу

Ученик школы в городе Вольске в Саратовской области утром 28 мая ударил топором по голове 12-летнюю школьницу, пишут ТАСС и издание «ЧП Саратов».

Нападение произошло возле здания школы № 4 в посёлке Большевик. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что 15-летний школьник сперва бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью, затем он ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. После случившегося школьник попытался скрыться, пишет телеграм-канал 112. Его задержали, сообщили в областном министерстве образования. В МВД подтвердили факт нападения в школе. СК начал проверку.

Источник в экстренных службах области рассказал, что свидетелей инцидента среди детей не было, сейчас всех учащихся отпустили с занятий домой. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил «немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке, пострадавшей в результате инцидента в Вольске», сообщили в министерстве информации и печати региона. По поручению главы региона в Вольский район выехали министр здравоохранения Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, представители комиссии по делам несовершеннолетних.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, со ссылкой на региональный Минздрав сообщает «Взгляд-инфо».