В Саратовской области разбился военный вертолёт Ми-8

На аэродроме в Саратовской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, пишут «Интерфакс» и РИА Новости.

После взлёта с аэродрома вертолёт «попытался совершить жёсткую посадку, но ударился о землю и загорелся», рассказал источник «Интерфакса». Предварительно известно, что несколько человек удалось спасти.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Ми-8 «жёстко сел в районе посёлка Сокол». По его данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники Минобороны. В ведомстве рассказали, что вертолёт опрокинулся «при разгоне по взлётно-посадочной полосе» из-за того, что у него подломилась одна из стоек шасси.

«Экипаж вертолёта сумел безопасно покинуть машину и не пострадал», — сказали в ведомстве.

Телеграм-канал Life Shot сообщил со ссылкой на источник, что вертолёт упал из-за того, что лопастями коснулся земли. Это не подтверждено.

Baza уточняет, что вертолёт разбился на территории военной авиационной базы возле посёлка Соколовый — здесь находится аэродром «Сокол». По данным издания, на борту находились трое военнослужащих, они живы.