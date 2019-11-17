В Саратовской области произошёл взрыв в жилом доме, пострадали четыре человека

В посёлке Пробуждение Саратовской области в результате взрыва обрушился одноэтажный жилой дом. Пострадали четыре человека, в том числе маленький ребёнок.

По данным регионального СУ СКР, утром 17 ноября семья, проживающая в доме, вернулась из гостей. Когда они вошли в прихожую и включили свет, раздался громкий хлопок и «произошло обрушение конструкций дома».

«В результате происшествия в лечебное учреждение госпитализированы трое взрослых 1993, 1989 и 1966 годов рождения, а также полуторагодовалый ребёнок», — рассказали в ведомстве.

Сейчас состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Как пишет Znak.com со ссылкой на ГУ МЧС по Саратовской области, по предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси.