В Саратовской области инвалидов возят на процедуры в больницу в машине с овощами (ВИДЕО)

Инвалиды первой группы из посёлка Дергачи Саратовской области вынуждены ездить на процедуры в Энгельс в старых машинах, использующихся для перевозки овощей. Расстояние между населёнными пунктами составляет более 240 километров, дорога туда и обратно занимает минимум восемь часов.

«На гемодиализ [процедура лечения острой и хронической почечной недостаточности]. В машине, где перевозят овощи! Судя по видео, место для людей в автомобиле определяется по остаточному принципу. На жизненно важную процедуру несколько раз в неделю людей возят вместе с мешками с капустой и коробками. Машина, на которой перевозят людей, предназначена для хознужд Дергачёвской ЦРБ», — написали в своём Instagram сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В региональном Минздраве пояснили, что ответственность за плохо организованную доставку пациентов лежит на главвраче Дергачёвской районной больницы. И поручили доктору лично извиниться перед пациентами.

«В любом случае поездка пациентов с достаточно серьёзным и тяжёлым заболеванием должна соответствовать необходимому уровню комфорта. Этого мы требуем от всех главных врачей районных больниц», — цитирует «Интерфакс» заявление Минздрава.

В министерстве уточнили, что из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикреплённые гемодиализные центры.