В Саратовской области депутата-единоросса приговорили к 12 годам колонии за торговлю наркотиками

В Саратовской области Волжский районный суд вынес приговор депутату от «Единой России» Алексею Федину, обвинённому в торговле наркотиками, пишет местное издание «Взгляд-инфо».

По версии следствия, в 2018 году в Саратове депутат совета Гвардейского муниципального образования продал двоим мужчинам более 14 граммов наркотиков «растительного происхождения».

Во время второй встречи Федина задержали. В его квартире нашли почти 780 граммов этого же вещества, при себе — ещё почти 28 граммов. По данным СК, наркотики были расфасованы и готовы к продаже. Источник в силовых структурах отметил, что депутат специально арендовал квартиру в Саратове для хранения и фасовки веществ.

После задержания против Федина возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК («Сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере») и части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере»).

Суд приговорил Федина к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, Федин лишён права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.

По словам главы Красноармейского района Алексея Петаева, Федин продолжает быть депутатом, поскольку приговор пока в законную силу не вступил. В то же время в местном отделении «Единой России» заявили, что членство Федина в партии было приостановлено ещё 15 октября 2019 года.