В Саратовской области чиновницу уволили из-за слов о «скулящих» рожающих

Сотрудницу Центра молодёжных инициатив в Энгельсе Лидию Бузовчук уволили после комментария в соцсетях о денежных выплатах семьям с детьми в период кризиса из-за коронавируса, которые предложил Владимир Путин, пишет местное издание «Четвёртая власть».

Комментируя инициативу президента в сообществе «Подслушано Энгельс» в соцсети «ВКонтакте», Бузовчук заявила, что сейчас «рожающим все обязаны» и лучше помочь пенсионерам.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», — написала она под псевдонимом Лидия Прозорова.

Слова чиновницы раскритиковал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков, отметив, что она пренебрежительно отозвалась о тех, «кому в силу своей работы» обязана помогать. С требованием уволить Бузовчук выступил вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

«Чванство, хамство и необдуманные высказывания чиновников в общении с населением неприемлемы. Недопустимо общаться в подобном тоне с людьми. Считаю, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления», — сказал он.

После проведённой проверки чиновницу отстранили от работы, позднее исполняющий обязанности главы Энгельсского района Андрей Стрельников сообщил, что она уволена.