В Саратове снесут гаражный комплекс, в котором убили Лизу Киселёву (ВИДЕО)

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о намерении снести гаражный комплекс, в котором по дороге в школу была убита 9-летняя Лиза Киселёва.

Чиновник рассказал, что в первую очередь под снос пойдут полуразрушенные или неблагоустроенные строения. Также градоначальник сообщил, что в ближайшее время будет наведён порядок во всех гаражных кооперативах города.

Как пишет ИА «Версия Саратов», помимо этого, Исаев распорядился вырубить в городских скверах и парках кустарники и заросли, чтобы вся территория хорошо просматривалась, и обеспечить хорошее освещение в городе.