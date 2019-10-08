В Саратове полицейские пытали задержанного раскалённым утюгом

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции по факту превышения должностных полномочий. Их подозревают в пытках задержанного утюгом. Об этом пишет местное издание «Свободные новости» со ссылкой на следственное управление СКР.

Изначально о пытках 31-летнего жителя посёлка Соколовый сообщил телеграм-канал «Театр взрослого зрителя». По их данным, мужчину заподозрили в краже крупной суммы. Поскольку он отказался сознаваться в инкриминируемом ему деянии, полицейские решли получить его признание при помощи пыток: задержанного избили, а затем начали прижигать утюгом.

«Предварительно подкрепившись несколькими двухлитровками пива, они били подозреваемого умело, практически не оставляя следов, сопровождая уговоры угрозами усугубить ситуацию, подбросив наркотики. Видя, что “клиент” не сознаётся, изуверы применили более изощрённые методы — жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнажённым ягодицам утюгом, одновременно выпуская из него пар. В итоге парень оговорил себя и рассказал, на что якобы потратил украденное, хотя владельцем значительной части вещей (и это легко проверить) он стал намного раньше мифической кражи — за год, два и даже три», — цитирует Znak.com сообщение телеграм-канала.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что сейчас ведётся проверка УСБ. Если вина сотрудников полиции будет доказана, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволены из органов внутренних дел.