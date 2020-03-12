В Саратове освободили из-под стражи подростка, готовившего нападение на школу

Саратовский областной суд в пятницу изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в планировании вооружённого нападения на школу, со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Интерфакс». Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов подозреваемого, изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий по 20 апреля включительно и освободил из-под стражи. В частности, подростку запрещено общение с лицами, проходящими по делу, сотовая связь и интернет», — сказал источник агентства.

Напомним, двое подростков 14 и 15 лет были задержаны и арестованы 26 февраля за подготовку нападения на образовательное учреждение в Саратове. Против них возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершённом группой лиц по предварительному сговору. По данным ФСБ, подростки были задержаны в заброшенном бомбоубежище, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении они также планировали использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых нашли в интернете.