В Саратове двое подростков планировали массовое убийство в школе

Двое подростков в возрасте 14 и 15 лет планировали совершить вооружённое нападение на школу в Саратове, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что сотрудники Федеральной службы безопасности уже провели их задержание.

«Школьники задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья», — сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, при нападении они планировали использовать огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области подтвердили, что 14-летний и 15-летний подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.