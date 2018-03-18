В Саратове на выборах проголосовал мужчина, умерший в 2004 году

В участковой избирательной комиссии № 150 в Саратове «в очередной раз» проголосовал житель Владимир Седаков, умерший ещё 14 лет назад, сообщают «Свободные новости».

«14 лет мужчина в земле лежит, и каждый раз он голосует. Владимир Андреевич Седаков», — рассказала вдова.

По её словам, она давно известила избирательную комиссию о смерти супруга: «И скандалы были, я и свидетельство о смерти приносила, и всё на свете».

«И до сих пор он голосует. 14 лет уже в земле лежит!» — возмущается женщина.

Члены УИК в присутствии наблюдателя сделали пометку о смерти избирателя.

Ранее в Санкт-Петербурге на УИК № 33 обнаружились «мёртвые души», когда редко голосующие и вовсе не приходящие на выборы граждане оказывались в списках умерших, рассказала член комиссии с правом решающего голоса Варвара Михайлова.