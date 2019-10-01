В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна многоэтажки

В Саратове 30-летний мужчина и двое детей выпали из окна девятого этажа дома на улице Белоглинской.

«По предварительным данным, мужчина является отцом детей. Дети — мальчик и девочка, один годик и четыре годика», — рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя.

Мужчина и младший ребёнок погибли на месте. По данным ИА «Регион 64», 4-летняя девочка позже скончалась в реанимации. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.