В Саратове экс-полицейский застрелил жену, подал заявление о её пропаже и помогал в поисках

В Саратове завершено расследование против бывшего полицейского Юрия Платунова, который застрелил свою жену и закопал тело, после чего написал заявление о её пропаже и помогал в поисках, со ссылкой на прокуратуру сообщает издание «Четвёртая власть».

На сайте регионального управления Следственного комитета говорится, что дело 38-летнего местного жителя передали в суд. Его имя и другие детали не уточняются. По версии следствия, причиной убийства стало то, что Платунов решил уйти от жены к другой женщине.

24 мая он встретил жену с работы и предложил ей погулять по лесному массиву. Оказавшись там, мужчина достал из машины обрез охотничьего карабина и застрелил её, после чего закопал тело.

Обрез Платунов выбросил в коллекторный колодец. Тело женщины обнаружили 30 мая.

Бывшего полицейского обвинили в убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК), он находится под арестом. Мужчина не признал вину и заявил, что стрелял по бутылкам и случайно застрелил жену.