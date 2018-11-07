В Саратове автор частушек о судьях потребовала компенсацию в миллион рублей из-за дела об экстремизме

Жительница Саратова Наталья Ковалёва подала иск в суд с требованием выплатить ей миллион рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование, пишет РИА Новости.

Ковалёва просит взыскать миллион рублей в качестве компенсации «морального, материального и имущественного вреда» по делу об экстремизме, возбуждённому против неё из-за частушек о судьях.

В заявлении женщина указала, что «испытывала чувство беспомощности и страданий от переживаний моих родственников» из-за уголовного дела против неё. Также она отметила, что из-за дела оставила работу в Москве и вернулась в Саратов, «потеряв только за месяц с 6 сентября по 7 октября более 35 тысяч рублей заработной платы».

Напомним, в апреле 2018 года Наталья Ковалёва выложила на YouTube частушки о судьях, которые сочинила сама. Поводом стало проигранное ею дело против банка, которому она перевела 400 тысяч рублей, став жертвой мошенников. В октябре Следственный комитет закрыл дело против неё об экстремизме в интернете, однако завёл новое дело о клевете и неуважении к суду. Вину Ковалёва не признала. Она подчеркнула, что её не допрашивали по новому уголовному делу и не предоставили ни одного документа по нему.