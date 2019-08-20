В Саранске пьяный мужчина пытался выбросить с балкона 5-месячную дочь (ВИДЕО)

В столице Мордовии пьяный мужчина пытался выбросить из окна третьего этажа свою 5-месячную дочь. Полицейским удалось спасти девочку, сейчас её здоровью ничего не угрожает.

В региональном МВД рассказали, что ЧП произошло днём 19 августа. Соседи увидели, как мужчина пытается выбросить младенца из окна многоэтажки, и сообщили в полицию.

«Присмотрелась — а на третьем этаже в оконном проёме стоит окровавленный мужчина и держит в руках младенца! А в другой руке у него кухонный нож! Ребёнок был голенький, весь в крови, кричал и извивался… У меня волосы встали дыбом! Под окнами стоял какой-то мужчина и что-то кричал ему. Просил успокоиться. Но тот даже не слушал! На траве валялись вещи, которые, судя по всему, выбросил дебошир», — рассказала местному порталу «С» очевидица происшествия.

Первыми на место происшествия прибыли участковый Василий Мартынов, полицейский-водитель Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения МЧС Руслан Алукаев.

К тому моменту пьяный отец уже перешёл на балкон квартиры, ребёнка он держал над землёй одной рукой, во второй был нож, которым он замахивался на полицейских. В итоге участковому Василию Мартынову удалось перебраться через соседнюю квартиру по карнизу на балкон к злоумышленнику, вытолкнуть его из оконного проёма и обезвредить.

По данным СМИ, задержанному дебоширу 38 лет, безработный мужчина ранее был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести. Убить ребёнка он попытался после ссоры с сожительницей.