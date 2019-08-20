Происшествия

В Саранске пьяный мужчина пытался выбросить с балкона 5-месячную дочь (ВИДЕО)

20.08.2019 00:04
В Саранске пьяный мужчина пытался выбросить с балкона 5-месячную дочь(ВИДЕО)

В столице Мордовии пьяный мужчина пытался выбросить из окна третьего этажа свою 5-месячную дочь. Полицейским удалось спасти девочку, сейчас её здоровью ничего не угрожает.

В региональном МВД рассказали, что ЧП произошло днём 19 августа. Соседи увидели, как мужчина пытается выбросить младенца из окна многоэтажки, и сообщили в полицию.

«Присмотрелась а на третьем этаже в оконном проёме стоит окровавленный мужчина и держит в руках младенца! А в другой руке у него кухонный нож! Ребёнок был голенький, весь в крови, кричал и извивался… У меня волосы встали дыбом! Под окнами стоял какой-то мужчина и что-то кричал ему. Просил успокоиться. Но тот даже не слушал! На траве валялись вещи, которые, судя по всему, выбросил дебошир», рассказала местному порталу «С» очевидица происшествия.

Первыми на место происшествия прибыли участковый Василий Мартынов, полицейский-водитель Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения МЧС Руслан Алукаев.

К тому моменту пьяный отец уже перешёл на балкон квартиры, ребёнка он держал над землёй одной рукой, во второй был нож, которым он замахивался на полицейских. В итоге участковому Василию Мартынову удалось перебраться через соседнюю квартиру по карнизу на балкон к злоумышленнику, вытолкнуть его из оконного проёма и обезвредить.

По данным СМИ, задержанному дебоширу 38 лет, безработный мужчина ранее был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести. Убить ребёнка он попытался после ссоры с сожительницей.

Видео: ПРОИСШЕСТВИЯ | Саранск | Мордовия
Фото: 
МВД по Республике Мордовия
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