В Санкт-Петербурге женщина избила незнакомую 11-летнюю девочку на детской площадке (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге неизвестная женщина избила на детской площадке 11-летнюю девочку. Сейчас агрессивную незнакомку разыскивает полиция.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленинградской области, ребёнку потребовалась госпитализация. Девочке оказали медицинскую помощь и отправили из больницы на амбулаторное лечение.

Очевидцы рассказали «Известиям», что женщина гуляла на детской площадке с малышом. Сначала она отчитала маленького мальчика, гулявшего там же, за то, что он тыкал пальцем в рисунок на её футболке. На девочку она напала, после того, как та заступилась за ребёнка. Примечательно, что взрослые, находившиеся поблизости, не стали вмешиваться в конфликт.