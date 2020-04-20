В Санкт-Петербурге заразившимся коронавирусом медикам выплатят от 300 до 500 тысяч рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавируса, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, в случае заражения коронавирусом медицинский работник получит единовременно 300 тысяч рублей, а при установлении ему инвалидности в результате инфицирования — 500 тысяч рублей. В случае смерти медика в связи с заражением вирусом его членам семьи «предоставляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей». Выплаты касаются случаев, когда медик пострадал в результате оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее, 16 апреля, главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил, что в реанимации учреждения с диагнозом коронавирус находятся трое врачей. Всего, по данным городского комитета здравоохранения, в Петербурге коронавирусом заболели свыше 100 медиков.

На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».