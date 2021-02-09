В Санкт-Петербурге задержали мужчину, накормившего полуторамесячную дочь наркотиками

В Санкт-Петербурге возбудили дело о неисполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ) против мужчины, который накормил свою полуторамесячную дочь детской смесью с наркотиками, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина ежедневно принимал алкоголь и наркотики в присутствии ребёнка. 3 февраля одно из веществ случайно попало в смесь, которую подозреваемый дал дочери. Позже она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Ранее об отравлении новорождённого неизвестным веществом сообщала пресс-служба регионального МВД. Мать девочки говорила, что оставила её с отцом, а когда вернулась, обнаружила дочь без сознания. Как пишет пресс-служба Главного управления СК РФ по Петербургу, в скором времени будет решаться вопрос о лишении обоих родителей прав на воспитание ребёнка.