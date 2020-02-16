В Санкт-Петербурге задержали более 10 участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 15 февраля прошла серия одиночных пикетов против внесения поправок в Конституцию. По данным СМИ, силовики задержали более 10 человек.

«МБХ медиа» и «Медиазона» сообщают, что среди задержанных активисты «Открытой России», координатор движения «Агит Россия» Павел Иванкин, муниципальный депутат Сергей Лазарев и случайный прохожий.

По информации «ОВД-инфо», участника «Бессрочного протеста» Евгения Мусина задержали из-за некоего «административного производства» в отношении мужчины. При этом Мусин не участвовал в акции, а просто снимал полицейских на видео.