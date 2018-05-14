В Санкт-Петербурге за хищение 4,7 млрд рублей арестовали дочь главы управления Ростехнадзора

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать дочь главы северо-западного управления Ростехнадзора Елену Слабикову, проходящую по делу о мошенническом хищении более 4,7 млрд рублей, со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга (ОПС) пишет РИА Новости.

В здании управления Ростехнадзора, по месту жительства его главы Григория Слабикова и его дочери прошли обыски. Слабиков частично признался в мошенничестве. Отец и дочь Слабиковы арестованы до 9 июля.

Следствие считает, что Слабиков, используя служебное положение, содействовал включению подконтрольных членам преступных групп организаций в реестр саморегулирующихся организаций и не допускал проведение в отношении них проверок. В итоге из компенсационных фондов трёх строительных саморегулируемых организаций были похищены средства на общую сумму не менее 4 млрд рублей. Деньги, по мнению следствия, Слабиков получал как напрямую, так и через дочь, а затем легализовал их через покупку недвижимости.