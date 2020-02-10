В Санкт-Петербурге ушёл в отставку глава муниципалитета, в квартире которого нашли казино

В Петербурге глава муниципального образования (МО) «Введенский» Олег Калядин ушёл в отставку после того, как в его квартире обнаружили нелегальное казино, со ссылкой на источник в муниципалитете пишет «Фонтанка».

Отмечается, что Калядин сложил полномочия по собственному желанию. Новым главой муниципалитета «Введенский» избрали Алексея Асанова — в МО он возглавляет комиссию по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 8 февраля «Фонтанка» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что в квартире, принадлежащей Калядину, прошли обыски по делу о сети подпольных казино — в ходе обысков там обнаружили рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, а также фишки и карты. По данным источников, на допросе Калядин заявил, что сдавал квартиру в аренду и не знал, что там организовали казино.

После случившегося в петербургском отделении «Единой России» сообщили, что Калядина исключат из партии.

«Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. <…> Если есть действия на грани, то произошедшее — далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, — подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», — сказал регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.

Олег Калядин возглавлял муниципальное образование «Введенский» с 2009 года, он является почётным жителем Петроградского района Петербурга и награждён знаком «За заслуги перед жителями Петроградского района».