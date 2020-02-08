В Санкт-Петербурге силовики обнаружили подпольное казино в квартире чиновника-единоросса

В Санкт-Петербурге силовики накрыли подпольное казино в квартире на Кронверкском проспекте, 61. По данным «Фонтанки», владельцем помещения является глава муниципального образования «Введенский» — единоросс Олег Калядин.

Издание пишет, что в ночь на 8 февраля сотрудники СОБРа Росгвардии и управления экономической безопасности ГУ МВД спилили входную дверь в квартиру, чтобы попасть внутрь. С места преступления были изъяты рулетка, четыре покерных стола, двенадцать игровых автоматов, фишки и дорогой алкоголь. Также были задержаны несколько человек.

По словам самого единоросса, он сдавал квартиру в аренду и был не в курсе, что там организовано казино.