В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге на станции Купчинской произошло столкновение двух грузовых поездов. В результате ЧП никто не пострадал.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД), произошёл сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. После столкновения локомотивы и пустой полувагон опрокинулись. В пресс-службе добавили, что в результате столкновения пострадавших нет, ущерб экологии не нанесён.

Сейчас специалисты ОЖД занимаются устранением последствий схода.