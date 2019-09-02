В Санкт-Петербурге старшеклассникам одной из школ в День знаний выдали автоматы

В одной из школ на юге Санкт-Петербурга перед первоклассниками промаршировали ученики старших и средних классов, одетые в военную и морскую форму и держащие в руках автоматы, пишет Znak.com. Фотографии линейки опубликовали в официальной группе школы в соцсети «ВКонтакте».

«На линейку вместе с родителями пришли вчерашние дошколята, сегодня они стали первоклассниками! По стойке "смирно" ребята встретили знамённую группу, торжественно прошедшую под встречный марш», — говорится в публикации.

Согласно анонсу в группе, после линейки школьники отправились на урок памяти о блокаде Ленинграда и классный час, посвящённый противодействию терроризму и экстремизму.

В самой школе не смогли прокомментировать марш школьников с автоматами в руках, предложив журналистам перезвонить позже. 285-я школа, по официальным данным, не имеет кадетских классов и специализированных военных кружков. Старшеклассники, судя по соцсетям, после уроков заняты робототехникой и театральным кружком.