В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска пришли к активистке из-за игрушечного митинга

К пресс-секретарю общественного движения «Весна» в Санкт-Петербурге Соне Уляшевой, проводившей игрушечный митинг на Марсовом поле, пришли сотрудники уголовного розыска, пишет «ОВД-Инфо».

По словам Уляшевой, силовики пришли по адресу её прописки и заявили, что у Уляшевой «есть гражданская позиция» и что они хотят поговорить. Правоохранителей интересовала акция «Игрушечный наномитинг», которую движение провело на Марсовом поле: на фотографиях с мероприятия различные игрушки стоят с плакатами против поправок в Конституцию: «Этот плебисцит игрушечней нас», «Пластмассовый мир победил» и «Мы вам не игрушки».

17 июня Уляшевой выписали штраф в размере 4 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, который в то время находился под арестом. На девушку составили протокол за нарушение самоизоляции, хотя в Петербурге этот режим был обязателен только для пожилых людей.