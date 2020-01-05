В Санкт-Петербурге скончался больной раком хирург-онколог Андрей Павленко (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге 5 января скончался хирург-онколог Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, со ссылкой на супругу врача Анну пишет издание «Такие дела». Несколько дней назад Павленко разместил прощальный пост в Facebook.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и её развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал он.

Павленко узнал собственный диагноз — рак желудка третьей стадии — весной 2018 года, после этого он стал вести блог об онкологии. Павленко рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как сам борется с болезнью.

Издание «Такие дела» учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов и фотографов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями.