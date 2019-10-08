В Санкт-Петербурге школьница вернулась домой спустя 9 месяцев после пропажи

Признанная пропавшей 15-летняя девушка из Санкт-Петербурга вернулась домой спустя девять месяцев, сообщает управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Школьница ушла из дома 31 декабря 2018 года, сказав родителям, что вернётся, как только поздравит подругу, на тот момент ей было 14 лет. Дома старшеклассница оставила записку, в которой просила не искать её. С собой она взяла свидетельство о рождении, российский паспорт и два заграничных — действующий и недействительный.

Родители написали заявление о пропаже дочери в новогоднюю ночь, а позже выложили в соцсетях видеосообщение, в котором попросили девушку вернуться или хотя бы дать о себе знать. Объявление о поиске школьницы дали и на сайте детского уполномоченного Петербурга Светланы Агапитовой: «Вышла из дома, расположенного на Коломяжском проспекте, и пропала».

После безуспешных поисков управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве девочки. Следователи из Петербурга обратились к коллегам из Екатеринбурга и Воронежа с просьбой о содействии, к поиску также присоединились волонтёры поисковых отрядов.

4 октября девушка вернулась домой, заявив родителям, что «вела взрослую жизнь»: работала в заведениях общепита и снимала квартиру. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела. Как отмечают в СКР, органам опеки и полиции предстоит изучить условия жизни ребёнка в семье, выяснить причины её ухода и принять меры реагирования.