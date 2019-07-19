В Санкт-Петербурге росгвардейцы подбросили наркотики подростку и вымогали деньги. В аналогичном преступлении сознались трое полицейских

В четверг, 18 июля, петербургский суд арестовал двоих сотрудников Росгвардии. Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова подозревают в вымогательстве и получении взятки.

По данным «Фонтанки», 16 июля росгвардейцы подбросили наркотики 16-летнему подростку, а потом «изъяли» их и потребовали взятку в размере 300 тысяч рублей.

Лаврентьев и Бойков отпустили его к банкомату одного, опасаясь попасть на записи камер видеонаблюдения. В это время школьник смог связаться с полицией и сообщить, что правоохранители подкинули ему наркотики и вымогают деньги.

Источник издания утверждает, что после этого звонка один из полицейских начальников кричал: «Не дай бог! В Москве за это генералов снимают! Нас точно всех употребят!»

Не зная о звонке в полицию, росгвардейцы забрали у школьника часть денег и потребовали спрятать оставшиеся 160 тысяч рублей в указанном тайнике. Когда через несколько часов Лаврентьев и Бойков приехали за деньгами, их уже ждали полицейские. Росгвардейцы попытались скрыться, но были задержаны оперативниками.

Как пишет «Медуза», на следующий день, 17 июля, в следственном отделе СК по Невскому району Петербурга оформили явку с повинной двое полицейских — оперуполномоченный Максим Гулемпинченко и сотрудник ППС Сергей Володченко. Вместе с ними явку оформил и экс-полицейский Анатолий Лебединский.

12 июля полицейские остановили 24-летнего нижегородца, представившись сотрудниками уголовного розыска. Силовики досмотрели парня и достали из кармана его куртки пакетик с неизвестным порошком. Они заявили, что это наркотик, и провели мужчину в Mersedes, на котором приехали.

Нижегородцу пригрозили уголовным делом о хранении наркотиков и потребовали 500 тысяч рублей. Молодой человек смог отдать им лишь 396 тысяч, которые перевела ему мать.

Через несколько дней юноша обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что номер автомобиля Mersedes, который указал потерпевший, принадлежит сотруднику 75-го отдела Сергею Володченко. Выяснилось, что в день преступления вместе с ним были его коллега Максим Гулемпиченко и бывший сотрудник другого отдела Анатолий Лебединский. В итоге все трое пришли с повинной в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.