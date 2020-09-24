В Санкт-Петербурге разрешили все массовые мероприятия, кроме митингов

Запрет на публичные мероприятия во время эпидемии коронавируса не распространяется на конференции и форумы, но действует в отношении собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований, со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга пишет «Фонтанка».

Запрет на публичные и массовые мероприятия действует в Петербурге с 18 марта. 12 сентября в этот указ внесли очередные изменения, однако запрет на проведение и посещение любых «массовых мероприятий для несовершеннолетних и публичных мероприятий» сохранился.

В пресс-службе пояснили, что совершеннолетние могут посещать любые массовые мероприятия, кроме митингов, демонстраций, шествий и пикетов, которые проводятся с целью «свободного выражения и формирования мнений, выдвижения требований по различным вопросам».

С начала пандемии практически любая политическая акция в Москве и Санкт-Петербурге заканчивается задержаниями. Полиция задерживает даже участников одиночных пикетов, которые по закону не требуют согласования, — им вменяют нарушение правил проведения акций и городских запретов на массовые мероприятия. Против этой практики выступал Совет по правам человека при президенте, подчёркивая, что, стоя в одиночном пикете, люди не подвергают окружающих опасности заражения.