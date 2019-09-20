В Санкт-Петербурге предлагают 600 рублей за участие в митингах «за честно прошедшие выборы»

Жителям Санкт-Петербурга в соцсетях предлагают принять участие в митингах «за честно прошедшие выборы» за 600 рублей, сообщает интернет-издание «Бумага».

Митинги должны пройти 21 и 22 сентября. Сообщения рассылает во «ВКонтакте» пользователь по имени Никита В. В его профиле указано, что он работает в компании по организации праздников.

Молодой человек рассказал журналисту издания, которая сообщила о желании пойти на митинг, что ему нужно привести 130 человек, и добавил, что его «попросили помочь». Мероприятия, по словам Никиты, поддерживает депутат Госдумы Виталий Милонов. Собеседник добавил, что «флагом махать не надо», а подробностей он ещё не знает.

Милонов подтвердил, что участвует в организации митинга. Он добавил, что ничего не знает об оплате посещения. «Бумага» не нашла информации о митингах в указанные даты.