В Санкт-Петербурге поставили надгробия для проголосовавших за пенсионную реформу депутатов Госдумы

В Пулковском парке Санкт-Петербурга неизвестные установили символические надгробия для депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста, сообщает piter.tv.

На опубликованных телеграм-каналом «Протестный Петербург» фото видно, что на «плитах» указаны фамилии депутатов, дата голосования и фото парламентариев. Неизвестные установили надгробия для Виталия Милонова, Евгения Марченко, Игоря Дивинского и других пяти депутатов, избиравшихся в Госдуму от Санкт-Петербурга.

По словам активистов, акция приурочена к годовщине Октябрьской революции. Известно, что полиция уже задержала активистов движения, которые фотографировали «надгробия». Молодые люди оштрафованы.

Напомним, принятая пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на заслуженный отдых для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63. Постепенное повышение возраста начнётся с 2019 года.