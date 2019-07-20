В Санкт-Петербурге пенсионерка выбросила труп дочери в кусты из-за отсутствия денег на похороны

Завернутое в простыню тело женщины было обнаружено в кустах на проспекте Непокорённых в Санкт-Петербурге утром 19 июля. О страшной находке в полицию заявили жители района.

Как рассказал «Пятый канал», правоохранители обнаружили возле кустов след волочения тела, тянувшийся из соседнего дома. На записи камер видеонаблюдения было видно, что труп принесла пожилая жительница соседнего дома.

Оказалось, что покойная — дочь 68-летней пенсионерки. 49-летняя женщина вела асоциальный образ жизни и умерла по естественным причинам ещё 15 июля. Сначала труп лежал в квартире, но из-за жаркой погоды он начал разлагаться. Когда трупный запах стал невыносим, пожилая женщина решила перенести тело на улицу, чтобы там его нашли прохожие, а специальная служба доставила в морг.

Свой поступок пенсионерка объяснила отсутствием денег на погребение.