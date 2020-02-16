В Санкт-Петербурге мужчина утонул в Фонтанке, пытаясь спасти женщину, которую сам туда бросил (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге в ночь на 16 февраля 63-летний нетрезвый уроженец Узбекистана выкинул в реку 48-летнюю женщину, а затем утонул, пытаясь спасти её.

«Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать её при помощи подручных средств, впоследствии также спрыгнув в воду», — рассказали РИА «Новости» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Женщине помогли выбраться на берег очевидцы, а затем её передали прибывшим на место ЧП врачам скорой помощи. Её госпитализировали с переохлаждением. Тело утонувшего позже обнаружили водолазы.