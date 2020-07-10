В Санкт-Петербурге капитан ФСБ получила условный срок по делу о разглашении гостайны

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к трём годам лишения свободы условно капитана петербургского управления ФСБ Анну Соловьёву, признанную виновной в разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Суд установил, что Соловьёва с августа 2015 года по август 2016 года запрашивала информацию об абонентах операторов связи: кому они звонили и где находились. Эти данные она лично или через переписку в мессенджере передавала «гражданскому лицу К.».

Дело рассматривалось в закрытом режиме, вину сотрудница ФСБ не признала. Суд учёл смягчающие обстоятельства и данные о личности Соловьёвой, ей запретили занимать должности в государственных структурах в течение двух лет.