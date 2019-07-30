В Санкт-Петербурге арестовали официанта за публичную демонстрацию татуировки со свастикой

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга на пять суток арестовал мужчину за публичную демонстрацию татуировки с изображением свастики. Нетрезвый мужчина был задержан правоохранителями в ночь на 24 июля. В сообщении ведомства говорится, что он «демонстрировал татуировки на лице и груди, находясь в общественном месте без верхней одежды».

Как сообщает пресс-служба судов города, задержанного зовут Фёдор Белов, на груди у него набита свастика, а на лбу — татуировка в виде руны «Вольфсангель».

«Белов вину признал, в содеянном раскаялся, объяснив, что татуировки сделаны в связи с юношеским максимализмом. Свести татуировки препятствует тяжёлое финансовое положение. Работает Белов официантом в кафе. Рассказал, что приехал в Петербург в конце марта, понимает, что в связи с наличием подобных татуировок у него могут возникнуть проблемы с проживанием в городе», — говорится в сообщении.

Как пояснил сам Белов, он находился в общественном месте без одежды, поскольку «был пьян, было жарко, торопился встретить друга».