В Санкт-Петербурге 50 подростков устроили сходку с битами и пистолетами

В Санкт-Петербурге полиция разогнала группу подростков, собравшихся на сходку, пишет «Фонтанка».

Около 50 школьников и студентов одновременно приехали к метро «Рыбацкое» и заняли сквер на углу улиц Караваевской и Дмитрия Устинова, многие были вооружены пистолетами и бейсбольными битами. Несколько человек открыто демонстрировали оружие.

Очевидцы сообщили о сходке в полицию, к станции метро выехали наряды. Скрываясь, подростки перебежали на другую сторону сквера и попали под видеокамеры соседних зданий.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отдел для разбирательства были доставлены шесть несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет, впоследствии подростков передали родителям. По данным «Фонтанки», сотрудники уголовного розыска взяли с доставленных объяснения и выясняют причину массовой встречи.

Ранее, в августе, в Петербурге произошло нападение банды подростков на посетителей Таврического сада. Сообщалось, что 24 августа группа из 20 ребят (все, по свидетельствам очевидцев, моложе 18 лет) устроила в парке дебош. Компанию хулиганов быстро вычислили в соцсетях. Впоследствии были задержаны три участника группировки. Указывалось, что один из задержанных в прошлом году проходил по делу о серии грабежей и разбоев, в котором фигурирует 14 человек. В ходе следствия юношу помещали в СИЗО, однако затем мера пресечения ему была изменена на домашний арест.