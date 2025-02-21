В «Самородке» пройдёт Fashionista Session с участием модных дизайнеров и стилистов

В Нижнем Тагиле 22 февраля в креативном кластере «Самородок» в 14 часов начнётся аксесуар маркет Fashionista Session с участием модных дизайнеров и стилистов.

В программе мероприятия показ украшений из перьев художника-дизайнера Анастасии Макаренко, мастер-класс от ювелирного стилиста Светланы Мироновой и Fashion-квиз от стилиста Марии Новак.

Среди гостей модного события организаторы разыграют колье от мастера Екатерины Беспамятных, создательницы бренда бижутерии ручной работы DETAL"NO! Это колье сделано из натуральных ракушек, жемчуга и цепочки из нержавеющей стали.

Победителя выбе рут 22 февраля в ходе Fashionista Session с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, в рубрике «На стиле в Тагиле» АН «Между строк» разбирало образы десяти персон (пяти мужчин и пяти женщин) из политического бомонда нашего города. Помогала нам в этом непростом деле стилист, имидж-консультант Маша Новак.