В самолёте «Аэрофлота» умерли две кошки во время перелёта из Нью-Йорка в Москву

Две кошки породы американский колор-пойнт погибли в самолёте компании «Аэрофлот», который 22 января выполнял рейс Нью-Йорк — Москва. У третьей кошки медики диагностировали обморожение. По предварительным данным, причиной смерти животных стали травмы, которые им нанесли грузчики во время погрузки в багажное отделение лайнера.

Как рассказал изданию Baza владелец животных Максим Чумаченко, во время перелёта животные получили травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. При этом ещё одна кошка, которой диагностировали обморожение, летела трансфером.

Чумаченко летел с кошками в Болгарию с пересадкой в аэропорту Шереметьево. После посадки в Москве пассажир, летевший тем же рейсом, обратил внимание мужчины, что его кошек «швыряют» на разгрузке. Когда он подбежал к стойке и спросил у представителей авиакомпании, где его животные, ему сначала выдали сильно повреждённые кошачьи переноски, у одной из которых «дно ушло в потолок». Позже представитель авиаперевозчика разрешил мужчине взять в салон самолёта до Болгарии кошек, но спасти их уже не удалось: одна умерла на борту, вторая — позднее, на столе у ветеринара.

Мужчина потребовал у «Аэрофлота» инициировать дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении работников, которые виноваты в гибели кошек.

Как пишет агентство «Москва», «Аэрофлот» намерен привлечь к ответственности грузчиков аэропорта Шереметьево.

«“Аэрофлот” искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании “Шереметьево Хэндлинг”, осуществляющей обработку багажа всех рейсов “Аэрофлота” в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники “Шереметьево Хэндлинг” ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности»», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Также в компании хотят выступить с инициативой пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах.