В Самарской области депутат заказала киллера для убийства собственного мужа

В Самарской области 44-летняя депутат думы Чапаевска и её 40-летняя знакомая подозреваются по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору), сообщает управление СКР по региону.

По версии следствия, депутат решила убить своего мужа, чтобы завладеть совместно нажитым имуществом. 20 января она с подругой встретились в кафе с мужчиной по имени Дмитрий (имя изменено), предложив ему совершить убийство супруга депутата за 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием. Женщины рассказали о месте проживания супруга, месте его работы и об используемом им автомобиле. 27 января подозреваемые передали исполнителю задаток в размере 200 тысяч рублей. К этому моменту мужчина действовал под руководством оперативников.