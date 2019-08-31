В Самаре СК возбудил уголовное дело после массового отравления роллами

В период с 23 по 29 августа в Самаре 63 человека обратились в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления. Накануне все они ели роллы, купленные в местной службе доставки еды «Фарфор». СУ СКР по региону возбудил уголовное дело.

Ранее Минздрав Самарской области сообщал, что 30 человек, в том числе семеро детей были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, результаты анализов больных показали, что инфицирование было вызвано бактерией сальмонеллой. Вероятный путь передачи инфекции — пищевой.

«В ходе проверки ресторана «Фарфор» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличию документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. Проводятся проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов», — цитирует Znak.com сообщение ведомства.

В Следственном комитете по региону заявили, что возбуждено уголовное дело по факту производства в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.