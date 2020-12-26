В Самаре адвоката и депутата задержали с килограммом амфетамина

В Самаре задержали двоих адвокатов из Адвокатской палаты Крыма. У них в машине полицейские обнаружили более одного килограмма амфетамина. Как сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.

В Следственном комитете отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере). По данным следствия, мужчины приобрели наркотик для последующей продажи. Однако реализовать амфетамин адвокаты не успели, поскольку 24 декабря наркотик изъяли сотрудники МВД по Самарской области.